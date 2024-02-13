Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Şubat 2024 23:20
1 TL 1 gram altına sabitlensin.

En kalıcı çözüm budur.


Kalet
Daire Başkanı
13 Şubat 2024 23:58

Maaşıma zam mam istemiyorum yeminle.

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