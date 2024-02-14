Atama Yönetmeliğinin 7.Maddesi ve Afyon

Ülkemizde 30 büyükşehir ve 51 de il belediyesi olup bunlardan büyükşehir olan illere Emniyet personeli o ilin nüfusuna kayıtlı olsa dahi atanabilmekte iken diğer 51 ilin nüfusuna kayıtlı olan personel bu imkana sahip değildir. Ayrıca TUİK in yayınladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine il belediyesi olan Afyon'un nüfusu 751.344'dür. Buna göre ve mağduriyet oluşmaması adına, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 4.Maddesi (Toplam nüfusu 750.000 den fazla olan illerin il belediyeleri kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir.) gereğince atamalarda Afyon'un da Büyükşehirlerle aynı kategoride sınıflandırılarak nüfusu Afyon kütüğüne kayıtlı personelinde kendi ilini seçme imkânı tanınması veya Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 7.maddesindeki (a) ve (b) bentlerini düzenlemek suretiyle büyükşehir ayrımı yapmaksızın personelin nüfusa kayıtlı olduğu yere de atanabilmesine yönelik düzenleme yapılması gerekmektedir.
Ülkemizde 30 büyükşehir ve 51 de il belediyesi olup bunlardan büyükşehir olan illere Emniyet personeli o ilin nüfusuna kayıtlı olsa dahi atanabilmekte iken diğer 51 ilin nüfusuna kayıtlı olan personel bu imkana sahip değildir. Ayrıca TUİK in yayınladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine il belediyesi olan Afyon'un nüfusu 751.344'dür. Buna göre ve mağduriyet oluşmaması adına, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 4.Maddesi (Toplam nüfusu 750.000 den fazla olan illerin il belediyeleri kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir.) gereğince atamalarda Afyon'un da Büyükşehirlerle aynı kategoride sınıflandırılarak nüfusu Afyon kütüğüne kayıtlı personelinde kendi ilini seçme imkânı tanınması veya Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 7.maddesindeki (a) ve (b) bentlerini düzenlemek suretiyle büyükşehir ayrımı yapmaksızın personelin nüfusa kayıtlı olduğu yere de atanabilmesine yönelik düzenleme yapılması gerekmektedir.