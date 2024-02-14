KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Şubat 2024 00:06
Turizm bakanlığı lisans turizm bölümü

Turizmden 65 kişilik alımda başvuru yerleriniz nereler arkadaşlar

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)KPSS 2024 hakkındamülakatta 3. yedek olmakKültür ve Turizm Bakanlığı 1629 Personel Alımı Gsb büro personeli yedek ankara merkez90+ almak imkansız mıkültür ve turizm bakanlığı 65 kişilik turizm işletmeciliği bölümünden başvuranlar toplanalımjandarma açıktan memur alımıTürkçenin Çığrından çıkmış olması3. Merkezide atanıp göreve başlayanlar

Sözlük

mütenakız 1 Hz.Davud 1 uzay 2 saçmalamayın 1 Ailece pazar kahvaltisi yapmak 2 kalem kılıçtan keskindir 1 14 şubat 2 Sekans 1 Acı Severim Tatlı Döverim 1 makrome 1

Son Haberler

Döner sermayede çalıştırılmak üzere usta öğretici görevlendirilebilir mi?14 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıklarıLimak Doğu Anadolu Çimento halka açılıyorÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından heyelan hakkında açıklamaOsmaniye'de FETÖ hükümlüsü eski komiser yakalandı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı