Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Şubat 2024 00:10
İlk şark tercihi konusunda yardım

1-Batman 2-Bitlis 3-Bingöl 4-Şırnak 5-Iğdır 6-Malatya 7-Hatay Tecrübeli şeflerimin tavsiyelerini duymak isterim. Şimdiden teşekkürler.


s.avanoglu
14 Şubat 2024 00:19
kardeşim Van'ı tavsiye ederim.süre olarak biraz daha uzun olsa da kadrosu iyidir. 8 yıldır orada olup, halen ipka verenler var. hastanesi, okulu, avmleri, sosyal imkanları iyidir. evli-çocuklu isen ailen için ihtiyacın olacak her imkan mevcut. karar senin,hakkında hayırlısı

s.avanoglu
14 Şubat 2024 00:20
ha bu arada Van görev olarak biraz yoğundur onu da es geçmemek lazım

Fenerbahce19.07
Memur
14 Şubat 2024 00:20
1 d bakir 2 mardin 3 sirnak yazmani tavsiye ederim.

can1991
Memur
14 Şubat 2024 00:22
Geçen yıl Diyarbakır yazan devrelerim kesinlikle tavsiye etmiyorlar. Bu arada evliyim. Eşim memur değil. Batıda turizm bölgesinde çalışıyorum.
Fenerbahce19.07, 2 saat önce
1 d bakir 2 mardin 3 sirnak yazmani tavsiye ederim.

can1991
Memur
14 Şubat 2024 00:24
Sağol şef. Ama ben ilk tercihimi Batman dan yana kullanmak istiyorum. Van da Batman ile aynı grupta malesef.
s.avanoglu, 2 saat önce
kardeşim Van'ı tavsiye ederim.süre olarak biraz daha uzun olsa da kadrosu iyidir. 8 yıldır orada olup, halen ipka verenler var. hastanesi, okulu, avmleri, sosyal imkanları iyidir. evli-çocuklu isen ailen için ihtiyacın olacak her imkan mevcut. karar senin,hakkında hayırlısı

matrakk
Şef
14 Şubat 2024 00:24
Bitlisi çıkar siirti yaz çok lojman var

koruma1903
Şef
14 Şubat 2024 00:25
Iğdır'ı Şırnak ve Bingöl'den sonraya yazman mantıksız olmuş bence.
can1991, 2 saat önce
Geçen yıl Diyarbakır yazan devrelerim kesinlikle tavsiye etmiyorlar. Bu arada evliyim. Eşim memur değil. Batıda turizm bölgesinde çalışıyorum.

Fenerbahce19.07
Memur
14 Şubat 2024 00:26
birak su batman i ya . gecen de farkli konuda yazdim sana. batman da bisey yok . yaz van 1 e git sarkta oldugunu anlamazsin
can1991, 2 saat önce
Sağol şef. Ama ben ilk tercihimi Batman dan yana kullanmak istiyorum. Van da Batman ile aynı grupta malesef.

can1991
Memur
14 Şubat 2024 00:33
Tamamdır.
matrakk, 2 saat önce
Bitlisi çıkar siirti yaz çok lojman var

can1991
Memur
14 Şubat 2024 00:37
Sıralama değişebilir. Bu değişimi de tecrübeli şeflerimin tavsiyeleri belirleyecek.
koruma1903, 2 saat önce
Iğdır'ı Şırnak ve Bingöl'den sonraya yazman mantıksız olmuş bence.

Adaletİsterim
Aday Memur
14 Şubat 2024 01:07
Batman güzeldir avmsi havalimanı vardır bitlis ığdır çok uzak ve küçük illerdir.Bingöl merkez küçük bir yer imkanlar kısıtlı. İlçeleride sıkıntıdır. örn adaklı kığı yedisu vs. Malatyanın sana gelmesi imkansız hatay bitik durumda. Şırnak ta ise idil cizre silopi imkanlar ve konum olarak iyidir. güçlükonak beytüşşebap ve şırnak merkez dağın başındadır resmen.
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