İlk şark tercihi konusunda yardım

kardeşim Van'ı tavsiye ederim.süre olarak biraz daha uzun olsa da kadrosu iyidir. 8 yıldır orada olup, halen ipka verenler var. hastanesi, okulu, avmleri, sosyal imkanları iyidir. evli-çocuklu isen ailen için ihtiyacın olacak her imkan mevcut. karar senin,hakkında hayırlısı

kardeşim Van'ı tavsiye ederim.süre olarak biraz daha uzun olsa da kadrosu iyidir. 8 yıldır orada olup, halen ipka verenler var. hastanesi, okulu, avmleri, sosyal imkanları iyidir. evli-çocuklu isen ailen için ihtiyacın olacak her imkan mevcut. karar senin,hakkında hayırlısı