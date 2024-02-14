Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


14 Şubat 2024 00:19
Meslekten ihraç edildim

Arkadaşlar merhaba benim bı sorum olacak yardımcı olurmusunuz 2012yilinda kasten adam yaralamadan 1 yıl 8 ay ceza aldım sonra anadilde savunma yasası ile 13 ay içeride yatmam gerekirken kırk gün yatıp denetimli serbestlik le çıktım ve 5 yıl herhangi bir suçum olmadı neyse 2017 de sağlık bakanlığında memur olarak göreve başladım 2023 yılında ise meslekten ihraç edildim gerekcemse 657 maddede 47/5-a gösterildi bu sure zarfında üç kere güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından geçtim hepside olumlu sonuçlandı hadi onu geçtim zaman aşımı nerde kaldı idari yollara başvuru yapicam ama sizden de bilginiz dahilinde yorum istiyorum şimdiden teşekkürler

Çok Yazılan Konular

Yargıtay'da dosyası olanlarMerhaba ifade savunma hkMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Üniversitelerde yapılan arşiv araştırmasıHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarCeza Yargılaması ve infazı86/2-1. cümle ve 53 maddeleri ceza davasiBolgemdeki kiracıyı uyardım diye disiplin cezası aldim mahkemece iptali olurmu sizceAdalet Bakanlığı itiraz disiplin Tsk'da ankesörlü telefon mağdurları

Sözlük

Hz.Davud 1 Cuf Cuf Hoca 3 kaybol 1 körler mahallesinde ayna satmak 1 teyit etmek 1 tiberya 1 Bir çiçek olsaydınız,hangisi olurdunuz? 2 sevmediklerimiz 3 her sakallıyı dedeniz sanmayın 4 kalem kılıçtan keskindir 1

Son Haberler

Okulların hizmet puanları ve alanları değiştiDöner sermayede çalıştırılmak üzere usta öğretici görevlendirilebilir mi?14 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıklarıLimak Doğu Anadolu Çimento halka açılıyorÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından heyelan hakkında açıklama

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı