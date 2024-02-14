Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Şubat 2024 00:34
Afyon ve Nevşehir

Eskiden istatistik yayınlarlardı. Hangi şehir ne kadar tercih edilir bilirdik. Şimdi yayınlanmadığı için şehirler hakkında bilgi sahibi değiliz. Afyonkarahisar ve Nevşehir personelce talep edilen bi yermidir. Bu ikisinden hangisi daha az tercih edilen bi yerdir. Konu hakkında bi bilgisi veya tahmini olan varsa Teşekkür ederim

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