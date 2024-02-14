Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Şubat 2024 01:08
Tunceli hakkında bilgi

1. şark için Tunceli nasıl sizce ilk tercih


psmstfrd
Aday Memur
14 Şubat 2024 09:00
eğer gidebilirsen yani gelirse bence sark illeri içinde en iyisi.

kripto1982
Şube Müdürü
14 Şubat 2024 09:18
Bingölu düşünen olursan yazsın , rahat bi yer, yeni lojman yaplyor, eski lojmanlar da mevcutta var, tazminat ful alıyor, biraz kışı sert geçiyor

Bytraffic
Aday Memur
14 Şubat 2024 11:57

Özelden bir yazabilir misin

kripto1982, 3 saat önce
Bingölu düşünen olursan yazsın , rahat bi yer, yeni lojman yaplyor, eski lojmanlar da mevcutta var, tazminat ful alıyor, biraz kışı sert geçiyor
Toplam 3 mesaj

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