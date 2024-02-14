%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme Ücreti

%2 sendikal baraj konusunun AYM tarafindan iptal edimesi ardindan 2024/02 maasinda toplu sozlesme farkini tam (eksiksiz, %2 baraj ustu seklinde) alabilen var mi? Var ise hangi kurum.. Bordrolar da an itibari ile gozukmemekte..

%2 sendikal baraj konusunun AYM tarafindan iptal edimesi ardindan 2024/02 maasinda toplu sozlesme farkini tam (eksiksiz, %2 baraj ustu seklinde) alabilen var mi? Var ise hangi kurum.. Bordrolar da an itibari ile gozukmemekte..