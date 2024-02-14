Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Şubat 2024 01:19
%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme Ücreti
%2 sendikal baraj konusunun AYM tarafindan iptal edimesi ardindan 2024/02 maasinda toplu sozlesme farkini tam (eksiksiz, %2 baraj ustu seklinde) alabilen var mi? Var ise hangi kurum.. Bordrolar da an itibari ile gozukmemekte..

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