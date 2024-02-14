Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


14 Şubat 2024 03:33
Arşiv araştırması sonuçlananlar
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne Grafik Teknikeri olarak atandım. 14 Ocak'ta evrakları teslim ettim. Son gün 29'uydu. Ortalama ne kadar daha beklerim arayıp sormaya çekiniyorum açıkçası. Açıklanan var mı 2023/2 merkezi alımda atanan arkadaşların arasında?

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