Arşiv araştırması sonuçlananlar

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne Grafik Teknikeri olarak atandım. 14 Ocak'ta evrakları teslim ettim. Son gün 29'uydu. Ortalama ne kadar daha beklerim arayıp sormaya çekiniyorum açıkçası. Açıklanan var mı 2023/2 merkezi alımda atanan arkadaşların arasında?

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne Grafik Teknikeri olarak atandım. 14 Ocak'ta evrakları teslim ettim. Son gün 29'uydu. Ortalama ne kadar daha beklerim arayıp sormaya çekiniyorum açıkçası. Açıklanan var mı 2023/2 merkezi alımda atanan arkadaşların arasında?