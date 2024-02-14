KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


14 Şubat 2024 04:53
alım olur mu
arkadaşlar kk veya hk alım yapar mı önlisans 78 puanım var bi yerlere yerleşebilirmiyim hiç bilmiyorum tsk alım olaylarını bi sormak istedim teşekkürler

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