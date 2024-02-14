Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


14 Şubat 2024 05:58
2023/2 ticaret bakanlığı atama listesi
bakanlığın duyurular kısmında açıklandı

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