adalet bakanlığından sağlık bakanlığına geçiş

Merhabalar. adalet bakanlığında sözleşmeli mübaşir olarak görev yapmaktayım. sağlık bakanlığı atamasında tercih vercem. Atamam olursa ne zaman istifa etmeyelim ? zimmete düşünce mi zimmete düşmeden mi . bilgisi olan benimle aynı durumu yaşamış veya bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilirse sevinirim.

Merhabalar. adalet bakanlığında sözleşmeli mübaşir olarak görev yapmaktayım. sağlık bakanlığı atamasında tercih vercem. Atamam olursa ne zaman istifa etmeyelim ? zimmete düşünce mi zimmete düşmeden mi . bilgisi olan benimle aynı durumu yaşamış veya bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilirse sevinirim.