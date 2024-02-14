Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Şubat 2024 07:45
adalet bakanlığından sağlık bakanlığına geçiş
Merhabalar. adalet bakanlığında sözleşmeli mübaşir olarak görev yapmaktayım. sağlık bakanlığı atamasında tercih vercem. Atamam olursa ne zaman istifa etmeyelim ? zimmete düşünce mi zimmete düşmeden mi . bilgisi olan benimle aynı durumu yaşamış veya bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilirse sevinirim.

Çok Yazılan Konular

Mübaşir İmza İle Evrak-PostaTeslim Alabilir mi?gorev tanimi hakkinda yardim lutfenİstifa SüreciKurumlar arası geçiş hk.Mülhakat adliyesinde çalışanlar.Yazı İşleri Müdürlerinin İl İçi İsteğe Bağlı Nakil Çalışması HkKurumlar arası geçiş hk.Kadrolu dan Sözleşmeliye geçiş mümkün müunvan değişikliği hak.es durumu tayini acil yardima ihtiyacim var

Sözlük

şu an çalan şarkı 2 aziz barnabas 1 14 şubat 2 ios 17.4 1 Pazartesi sabahı mesaide ben 2 çok neşeli olmanın sırrı 1 Alfred Hitchcock 2 Cuf Cuf Hoca 3 bakkal dükkanı 4 kafadan kontak 2

Son Haberler

Benzine zam geliyorİletişim Başkanlığından 'Göçük altında kalan madenci sayısı' açıklamasıAK Parti'de belediye meclis üyeliği mesaisiKocaeli'de 5 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldıMEB'den ara tatil kararı! Tatil süresi kısalıyor, okul süresi artıyor

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı