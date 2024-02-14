Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Şubat 2024 08:08
Ek gösterge ve döner sermaye katkı payı mevzusu

Arkadaşlar benim bordromda gelirler kısmındaki ek gösterge hep 0 yazıyor. Bu ek gösterge nedir arkadaşımınkine baktım ek göstergesi 1065 yazıyor. İkinci bir mevzu da döner sermaye katkı payı arkadaşımda 3203 bende 560 gözüküyor. O hemşire ben ftr teknikeri. Bunun nedenini açıklayacak var mı?

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