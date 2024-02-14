Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Şubat 2024 08:20
Diğer memurlarla aynı maaşı alıp 2 şark 6 7 şehir gezmek

Yalan mı en düşük memur maaşı ile aramızda 10 bin var . Bir çok memur ek ders döner sermaya ile bizle aynı alıyor. Lan ne günah işledik 2 kere şarka gidip 6 7 şehir geziyoruz. Bizim hiç mi düzenimiz olmayacak.


memuraday-y
Şef
14 Şubat 2024 08:46

Düz memur maaşı 33bin. Polis maaşı 46-47 bin. Nasıl aynı maaşı alıyoruz ?


turkolog24
Daire Başkanı
14 Şubat 2024 08:47

43 bin yeni memur maaşı 10 bin için mi bu rezillik


memuraday-y
Şef
14 Şubat 2024 08:48

Üstelik bir çok polis 2 kez şarka gitmemiştir ve 6-7 kez asla şehir değişmeden emekli olmuştur hatta yanılmıyorsam 1 kez şehir değiştirip emekli olan polis bile var.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat ayı mazaret ataması2024 yılı genel atama hakkında27 Aralık'ta açığa alınan memurlarİdare mahkemesi iade kararıİstanbul yazmak zorunluDüğün takılarıHani 2. şark iptal di?Nafaka ücreti ve boşanma süreci hakkında4 Ekim'de açığa alınanlar5 taltif

Sözlük

Bir çiçek olsaydınız,hangisi olurdunuz? 2 Ayran gönüllü 1 mütenakız 1 Şaka maka çiğ köfte modasının geçmesi 5 Eskiden sevilerek izlenen aile dizileri 6 üye adlarını konu olarak seçmek 2 şu an çalan şarkı 2 Cuf Cuf Hoca 3 Zamanın değerini bilmek 1 her sakallıyı dedeniz sanmayın 4

Son Haberler

Benzine zam geliyorİletişim Başkanlığından 'Göçük altında kalan madenci sayısı' açıklamasıAK Parti'de belediye meclis üyeliği mesaisiKocaeli'de 5 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldıMEB'den ara tatil kararı! Tatil süresi kısalıyor, okul süresi artıyor

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı