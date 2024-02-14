Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Şubat 2024 08:20
Diğer memurlarla aynı maaşı alıp 2. şark ve 6-7 şehir gezmek

Yalan mı en düşük memur maaşı ile aramızda 10 bin var . Bir çok memur ek ders döner sermaya ile bizle aynı alıyor. Lan ne günah işledik 2 kere şarka gidip 6 7 şehir geziyoruz. Bizim hiç mi düzenimiz olmayacak.


memuraday-y
Şef
14 Şubat 2024 08:46

Düz memur maaşı 33bin. Polis maaşı 46-47 bin. Nasıl aynı maaşı alıyoruz ?


turkolog24
Daire Başkanı
14 Şubat 2024 08:47

43 bin yeni memur maaşı 10 bin için mi bu rezillik


memuraday-y
Şef
14 Şubat 2024 08:48

Üstelik bir çok polis 2 kez şarka gitmemiştir ve 6-7 kez asla şehir değişmeden emekli olmuştur hatta yanılmıyorsam 1 kez şehir değiştirip emekli olan polis bile var.


kripto1982
Şube Müdürü
14 Şubat 2024 09:10
Arkadaş doğru söylemiş, diğer memurlarla hiç fark kalmadı aramızda, ögretmen, sağlıkçı, vb. memurlar meslek özelinde dünyanın zammını aldılar, polise sıfır zam, yeni başlayan meskestmz polis memuru şuan en az 55.000 - 60.000 TL maaş alması gerekmektedir,

memuraday-y
Şef
14 Şubat 2024 09:33

Katılmıyorum size. Çok abartı rakamlar söylüyorsunuz. Senin kıyaslama yaptığın mesleklerin yerini hemen dolduramazsın öyle bir şansın yok. Düşünsene doktor olmadığını. Gidip polise muayene olamazsın. Öyle bir şansın mı var? Kıyasladığın mesleklerden o kadar çok fazla maaş almanın hiç bir mantığı ve gerekçesi olamazz .

kripto1982, 3 saat önce
Arkadaş doğru söylemiş, diğer memurlarla hiç fark kalmadı aramızda, ögretmen, sağlıkçı, vb. memurlar meslek özelinde dünyanın zammını aldılar, polise sıfır zam, yeni başlayan meskestmz polis memuru şuan en az 55.000 - 60.000 TL maaş alması gerekmektedir,

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
14 Şubat 2024 09:35
bu adam polis düşmanıdır
memuraday-y, 3 saat önce

Katılmıyorum size. Çok abartı rakamlar söylüyorsunuz. Senin kıyaslama yaptığın mesleklerin yerini hemen dolduramazsın öyle bir şansın yok. Düşünsene doktor olmadığını. Gidip polise muayene olamazsın. Öyle bir şansın mı var? Kıyasladığın mesleklerden o kadar çok fazla maaş almanın hiç bir mantığı ve gerekçesi olamazz .


coderart
Memur
14 Şubat 2024 09:37

Maaşları saatlik hesaplayın. En düşük maaş bizde


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
14 Şubat 2024 09:38
adam doktordan mı bahsediyor bir sürü hemşire bir sürü tıbbi sekreter öğretmen dolu özellerde nasıl doldurulmazmış yerleri çoğuda devlete geçmek için can atıyor
memuraday-y, 3 saat önce

Katılmıyorum size. Çok abartı rakamlar söylüyorsunuz. Senin kıyaslama yaptığın mesleklerin yerini hemen dolduramazsın öyle bir şansın yok. Düşünsene doktor olmadığını. Gidip polise muayene olamazsın. Öyle bir şansın mı var? Kıyasladığın mesleklerden o kadar çok fazla maaş almanın hiç bir mantığı ve gerekçesi olamazz .


AlperTungacı
Aday Memur
14 Şubat 2024 09:39
moderatör arkadaşlar ebucehile yaptığınız gibi bunu da uzaklaştırın forumdan artık yetti
memuraday-y, 3 saat önce

Düz memur maaşı 33bin. Polis maaşı 46-47 bin. Nasıl aynı maaşı alıyoruz ?


turkolog24
Daire Başkanı
14 Şubat 2024 09:40

Tıbbi sekreter 40 bin alıyor döner sermaya ile


AlperTungacı
Aday Memur
14 Şubat 2024 09:44
@swat3410
memuraday-y, 3 saat önce

Katılmıyorum size. Çok abartı rakamlar söylüyorsunuz. Senin kıyaslama yaptığın mesleklerin yerini hemen dolduramazsın öyle bir şansın yok. Düşünsene doktor olmadığını. Gidip polise muayene olamazsın. Öyle bir şansın mı var? Kıyasladığın mesleklerden o kadar çok fazla maaş almanın hiç bir mantığı ve gerekçesi olamazz .


Hidayet2534
Aday Memur
14 Şubat 2024 09:45
Birisi Doktordan fazla maaş alalım mı demiş? Yoksa neden hakkımızı alamıyoruz mu demiş?
memuraday-y, 3 saat önce

Katılmıyorum size. Çok abartı rakamlar söylüyorsunuz. Senin kıyaslama yaptığın mesleklerin yerini hemen dolduramazsın öyle bir şansın yok. Düşünsene doktor olmadığını. Gidip polise muayene olamazsın. Öyle bir şansın mı var? Kıyasladığın mesleklerden o kadar çok fazla maaş almanın hiç bir mantığı ve gerekçesi olamazz .


turkolog24
Daire Başkanı
14 Şubat 2024 09:51

14 yıllık memur en az 3 ve 4. Tayin yeridir. İkinci şark ve sonrası 2 şehir daha yapar


Pomemogrencisi
Aday Memur
14 Şubat 2024 10:03

Çok durmayacam yol yakınken bekarken Allahın izni ile 2024 yılı içinde basacam istifamı. Bu ne böyle rezillik resmen polisi resmen strese sokalım da ne olursa olsum düşüncesindeler.


watson666
Aday Memur
14 Şubat 2024 10:09

Düz memurun saatlik ücreti ortlama 206tl ye denk geliyor,

En sistemli çalışan polisin saatlik ücreti 180tl civarı.

Karşılaştırma böyle yapılır.

Memur ayda 160 saat rahatlıkla çalışırken en sistemli çalışan polis ayda en az 220 saat mobing risk baskı altında çalışıyor esnek çalışanlar zaten 260ı buluyor. Bunlarıu sende biliyorsun fakat her başlıkta olduğu gibi yine ortalığı dağıtmaya gelmişsin geçen özelden abi nasıl polis olurum çekiyordun hepimize

memuraday-y, 3 saat önce

Düz memur maaşı 33bin. Polis maaşı 46-47 bin. Nasıl aynı maaşı alıyoruz ?


SİSDAĞLI
Memur
14 Şubat 2024 10:15
Çalıştığın saatleri kıyaslarsan, saat başı ücretine göre Polisin daha az aldığını anlarsın.Riskini söylemeye gerek yok.
memuraday-y, 3 saat önce

Düz memur maaşı 33bin. Polis maaşı 46-47 bin. Nasıl aynı maaşı alıyoruz ?


sinanpolat22
Şef
14 Şubat 2024 10:29
bizim daha kendi içimizde adalet yok ki başka kurumla olsun. biz 6-7 şehir geziyoruz adamlar emekli olacak daha şarka gitmedi.

swat3410
Editor
14 Şubat 2024 11:22

memuraday-y

Yapmış olduğun yorumlar ile ilgili gerekli uyarıları iç mesaj yolu ile ilettim .

Polis mensuplarımızın dahi bilmediği konularda otorite gibi cevaplar yazıyorsunuz.

Genel konular haricinde mesleği ilgilendiren başlıklara aynı tavırla yorum göndermeye devam ederseniz, forumdan uzaklaştıralacaksınız.

Adalet Bakanlığı forum bölümü size oldukça uygun bir forum bölümü !


Burdisso33
Aday Memur
14 Şubat 2024 11:36

En düşük memur ayda 33 bin tl alıyor. 1 ayda toplam 160 saat çalışıyor. 33000 :160 = 206 tl. Yani en düşük memurun saati 206 tlye denk geliyor. Bizde ise herhangi bir olay ekstra bir durum yoksa 12 /36 çakma yada 12/24 çalışmamızda aylık 240 saat çalışmaya denk geliyor. Aldıığımız maaş ise yeni başlaynlar için 43 bin tl. 43000:240=179 tl YANİ EN DÜŞÜK MEMURUN SAATİ 209 TL, BİZ POLİSLERİN İSE 179 TL. AYRICA BAYRAMLARI, TATİLLERİ, YAPTIĞIMIZ İŞİN RİSKİNİ,ŞARK GÖREVİNİ, GECE ÇALIŞMASINI İŞİN İÇİNE KATMIYORUM BİLE. BU İŞİN ÖZETİ BUDUR.

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