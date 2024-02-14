Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Şubat 2024 08:45
Eş durumu tayini sigorta süresi

Öğretmen Eş durumu tayininde 360 gün sigorta süresi aynı il içinde mi geçerli arkadaşlar.. nişanlım özel sektörde başka il de çalışmaya başladı 360 gün dolmuyor maalesef yardımcı olursanız sevinirim?

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