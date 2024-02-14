Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


14 Şubat 2024 09:06
dilekçe ile unvan değişikliği aile bakanlığı

mevzuata göre aynı hizmet grubunda olanlar kendi istekleri ile unvan değiştirebilir diyor. mesela bir memur v.h.k.i. kadrosuna geçebilir diyor. 8 ay önce dilekçe verdim ama hala ses yok. böyle unvan değiştiren var mı acaba sendikalar bu konuda yardım edebilir mi

Çok Yazılan Konular

tarım bakanlığı üretici teşvik primi-döner sermaye payıÇSGB Büro Personeli 2024 Maaş tarım bakanlığı şoförlük parasitarım ve orman bakanlığı 13 yıldır görevde yükselme sınavı açmıyor!Milli savunma bakanlığı memur sonuçları?2023/2 Ticaret Bakanlığı TebligatTarım bakanlığı koruyucu giyimTicaret BakanlığıTicaret bakanlığı yeni merkez kadrolu Atama maaş??Ticaret İl müdürlüğü atama

Sözlük

Bugün olanlar 3 çiziviç 5 uzay 2 Her ayran gönüllü çapkın mıdır 3 yerinde liç 1 pişman olmak 1 ios 17.4 1 Bilmece 2 körler mahallesinde ayna satmak 1 Sus payı 1

Son Haberler

Brent petrolün varil fiyatı 82,66 dolarHatay'a şehit ateşi düştüSamsun'da 12 yaşındaki çocuk kendisini vurduBorsa güne yükselişle başladıBakanlıktan örnek kariyer sınavı uygulaması

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı