dilekçe ile unvan değişikliği aile bakanlığı

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Lanet
Çok Yazılan Konular
tarım bakanlığı üretici teşvik primi-döner sermaye payıÇSGB Büro Personeli 2024 Maaş tarım bakanlığı şoförlük parasitarım ve orman bakanlığı 13 yıldır görevde yükselme sınavı açmıyor!Milli savunma bakanlığı memur sonuçları?2023/2 Ticaret Bakanlığı TebligatTarım bakanlığı koruyucu giyimTicaret BakanlığıTicaret bakanlığı yeni merkez kadrolu Atama maaş??Ticaret İl müdürlüğü atama
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı