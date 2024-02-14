Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


14 Şubat 2024 09:24
Dış karakollara ek tazminat
Dış karakollara zırhlı araç ve Asayiş haricinde ekstra 4-6 bin TL arası tazminat haberleri dolaşıyor, acaba ne kadar doğru acaba ?

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