Dış karakollara ek tazminat

Dış karakollara zırhlı araç ve Asayiş haricinde ekstra 4-6 bin TL arası tazminat haberleri dolaşıyor, acaba ne kadar doğru acaba ?

Dış karakollara zırhlı araç ve Asayiş haricinde ekstra 4-6 bin TL arası tazminat haberleri dolaşıyor, acaba ne kadar doğru acaba ?