Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Şubat 2024 10:07
Ücretsiz izin maaş eksikliği

Hocalarım iyigünler ücretsiz izin dönüşü 14 ocakta göreve başlayan eşimin maaşı Ocak ayında ödenmedi şubatta çift maaş yapılacağı söylendi .şimdi Şubat maaşında ocakta ödenmesi gereken tutarı 18.000 TL olarak görüyoruz bu tutarın tam maaş olarak ödenmesi gerkemez mi bizi aydınlatabilir misiniz?

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