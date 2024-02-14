Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


14 Şubat 2024 10:14
Ne farkı var

Arkadaşlar merhaba. Ben kuruma kadrolu atandım. Kadrolular hep 4a diye geçiyor ama benim sigortam 4c üzerinden yatıyor. Şimdi bu 4c olması neyi değiştiriyor neden 4a diye geçmiyorum ben


Hulyaaa1634
Aday Memur
14 Şubat 2024 10:21

Bilen biri yazsın lütfen


Düzmemur43
Aday Memur
14 Şubat 2024 10:30
4/a kısmı işçiler veya sözleşmeli personeller içindir devlet çalışanı olsalarda sigorta kollarında 4/a olur kadrolu devlet memurlarının sigortası 4/c üzerinden yatar fark budur
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