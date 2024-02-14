Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea

Son Sayfa

14 Şubat 2024 11:09
Okul süresi 200 gün mü olacak?

Medyada okul süresinin 180 gün değil de 200 gün olacak şekilde bir planlama yapılacağı konuşuluyor. Bu konudaki fikriniz nelerdir?


mıcheal owen
Şube Müdürü
14 Şubat 2024 11:10

Düzeltme: Başlık için özür dilerim. Silemiyorum editör yardımcı olursan sevinirim. Okul süresi 200 gün mü olacak? Şeklinde olacaktı.


Atmaca9
Aday Memur
14 Şubat 2024 11:42
evet öyle bir açıklama var ama resmi açıklama yok

Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
14 Şubat 2024 12:14

tepki ölçülüyor gibi memnun olan da yok, ara tatilleri kaldırıp iş günü yine 180 olsa daha mantıklı, 1. sınıflar 1 Eylül'de okula başlamaktan kurtulur


jajacoelho
Genel Müdür
14 Şubat 2024 12:34

ara tatili kaldırmaya razı etmek için ölümü gösterip sıtmaya razı etme haberi bu..

Ahmet Kaleli, Dün

tepki ölçülüyor gibi memnun olan da yok, ara tatilleri kaldırıp iş günü yine 180 olsa daha mantıklı, 1. sınıflar 1 Eylül'de okula başlamaktan kurtulur


crabnet355
Müsteşar
14 Şubat 2024 14:58
Ara Tatiller kalkmayacakmış de,Okulu erken başlatıp geç bitireceklermiş

crabnet355
Müsteşar
14 Şubat 2024 15:01
Ağustosun son haftası başlarız, Temmuzun ilk haftası okula biter

Peyami.safa81
Aday Memur
14 Şubat 2024 15:25

O dediğin tarihlerde bir tek doğu anadolu bölgesinin iklimi eğitime uygun oranın da ne kadar nüfusu var zaten. O sıcakta hangi öğrenciyi okulda tutabileceksin de ders anlatabileceksin. Mebden yine bir içi boş ben yaptım oldu uygulaması daha olur. Eğitimin süresiyle uğraşacağınıza içeriğini nasıl faydalı yapabiliriz kaliteyi nasıl artırabiliriz çalışmaları yapın. Öğrencileri 200 gün boyunca sabah 8 akşam 5 okulda tutarak hiçbir yere varamayız.

crabnet355, 11 saat önce
Ağustosun son haftası başlarız, Temmuzun ilk haftası okula biter

Mehker
Daire Başkanı
14 Şubat 2024 16:06

Kim diyor? Bunun hiçbir mantıklı sebebi olamaz. Yazın kim okula gidecek mesela? Hem öyle bile olsa kanuna göre öğretmenler temmuz ve ağustos iki ay kesintisiz izinlidir, meclise getirilip kanun değiştirilmedikçe bu hakka dokunulamaz, dışarıdan öğretmen veya istekli öğretmenler ek ders karşılığı yazın ders yapabilir


hoca7979
Aday Memur
14 Şubat 2024 16:38
Gayet iyi olur.

leonidas_cog
Şube Müdürü
14 Şubat 2024 16:40

Yeni bakanımız çözümleri hep öğretmen üzerinden çözmeye çalışıyor , öğrenci seviyesi düşük , çözüm olarak müfredatı sadeleştirmeyi sectiler , eskiden 30 saat olan liseler 38-40 saat oldu ama nitelik maalesef çok kötü, sürekli proje üretin , bitmeyen evrak işleri , şimdi de bu, amaçları gerçekten ne acaba


zefur2015
Aday Memur
14 Şubat 2024 16:56

Şu öğretmenleri rahat bırakın artık lütfen yeteri kadar sıkıntılı öğrenci ile uğraşıyoruz zaten


neron01
Aday Memur
14 Şubat 2024 17:33

az önce mynet haberde okudum. gelişmiş avrupa ülkeleri örnek alınacakmış. umarım özlük ve maddi hakları da örnek alırlar


crabnet355
Müsteşar
14 Şubat 2024 17:59
mayıs son haftadan sonra sınıflar boşalır.. Temmuzun ilk haftasına çekçeseler yaklaşık bir ay öğrenci okula gelmez..Boş sınıflarda oturup oturup geliriz..Baktılar böyle olmuyor Bir iki sene sonra eğitimde devrim yapılamayanı yapıyoruz eğitimi 180 güne indiriyoruz diye nutuk atarlar

atahoca
Müsteşar Yardımcısı
14 Şubat 2024 18:10

Türkiye şartlarını ve koşullarını bilmeyenlerin popülist söylemleri. Ekonomik etkinlikler, mevsimlerin durumu bunun yapılmasının önünde engel. Avrupa ile kıyaslayanlar bunu unutuyor, diyeceğim ama birkaç ülkedeki -190 günü- uygulamayı tüm dünyada var gibi gösterip herkesi de inandırıyorlar. Adamlardaki tatil süreleri de cidden fazla. Bu arada sınıf mevcutları, ŞÖK vb. her etkinlikte ek ödeme yapılmasını gibi uygulamaları ise nedense kimse dile getirmiyor.

İnsanların eline oyuncak verin de onunla oynasınlar. Eğitimle, çocuklarımızla -haydi öğretmenlerimizle de diyelim- bu kadar oynarsanız durum bu olur.


memurolm
Genel Müdür
14 Şubat 2024 18:35

okulun son haftası yine etkinlik haftası yapılırsa çok güzel olabilir zaten temmuz ağustosda izinliyiz sorun olmaz


fenogretmeniyim
Şef
14 Şubat 2024 18:43

sömestr tatili 1 ay olacak. okul haftada 3 gün olacak. kartallar 2. doğumu varmış.

Türkiyede internet, yalan haber merkezi olarak çalışıyor


derin sessizlik
Memur
14 Şubat 2024 19:29

İsterlerse yılda 365 gün eğitim yapsınlar, bir halt değişmeyecek, ülkede eğitim biteli yıllar oldu, bunlar hala saçma sapan işlerle uğraşıyorlar


freef
Şube Müdürü
14 Şubat 2024 20:06

biteli 22 sene oldu.

derin sessizlik, 7 saat önce

İsterlerse yılda 365 gün eğitim yapsınlar, bir halt değişmeyecek, ülkede eğitim biteli yıllar oldu, bunlar hala saçma sapan işlerle uğraşıyorlar


minabade
Memur
14 Şubat 2024 20:27

İlla olacaksa sene başı ve sene sonu seminerini kaldırsınlar, iki dönem sonuna da etkinlik haftası koysunlar en iyisi böyle olur bence


friedhelm
Daire Başkanı
14 Şubat 2024 20:54
Akla hayale gelmeyen abuk sabuk projeler, insanları çileden çıkaran ortak sınavlar, müfredatı değiştireceğiz açıklamaları derken neye el atsak da daha da bezdirsek şu öğretmenleri diye düşünürken sıra geldi öğretmenin tatiline. Yeter artık yeter.
Toplam 26 mesaj
12

Çok Yazılan Konular

Yönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?MEB GYS TercihOkul süresi 200 gün mü olacak?Teknofest Başvuruları ve GönüllülükMeslek öğretmenlerinden İl-ilçe emrinde olup, İlave tazminatını alamayanlara MÜJDE!!bakanlık müfettişleri2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Seçim göreviYolluk

Sözlük

Cuf Cuf Hoca 2 yerinde liç 1 Pazartesi sabahı mesaide ben 2 makrome 1 X kadını/erkeği 1 14 şubat 1 annunakiler 1 Moda,insanın kendisine yakışanı giymesi 4 Sus payı 1 Alfred Hitchcock 1

Son Haberler

Selçuk Üniversitesinden keyfi sınav süreci!15 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları%0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!TFF'den Yayın İhalesi Komisyonu açıklamasıABD'de Super Bowl şampiyonluk kutlamasında silahlar patladı

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?