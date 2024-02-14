Okul süresi 200 gün mü olacak?

Türkiye şartlarını ve koşullarını bilmeyenlerin popülist söylemleri. Ekonomik etkinlikler, mevsimlerin durumu bunun yapılmasının önünde engel. Avrupa ile kıyaslayanlar bunu unutuyor, diyeceğim ama birkaç ülkedeki -190 günü- uygulamayı tüm dünyada var gibi gösterip herkesi de inandırıyorlar. Adamlardaki tatil süreleri de cidden fazla. Bu arada sınıf mevcutları, ŞÖK vb. her etkinlikte ek ödeme yapılmasını gibi uygulamaları ise nedense kimse dile getirmiyor.

İnsanların eline oyuncak verin de onunla oynasınlar. Eğitimle, çocuklarımızla -haydi öğretmenlerimizle de diyelim- bu kadar oynarsanız durum bu olur.