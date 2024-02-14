Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Şubat 2024 11:09
Okul süresini 200 gün mi olacak

Medyada okul süresinin 180 gün değil de 200 gün olacak şekilde bir planlama yapılacağı konuşuluyor. Bu konudaki fikriniz nelerdir?


mıcheal owen
Şube Müdürü
14 Şubat 2024 11:10

Düzeltme: Başlık için özür dilerim. Silemiyorum editör yardımcı olursan sevinirim. Okul süresi 200 gün mü olacak? Şeklinde olacaktı.


Atmaca9
Aday Memur
14 Şubat 2024 11:42
evet öyle bir açıklama var ama resmi açıklama yok
Toplam 2 mesaj

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