iller arası tayin

kadro tayin hakkına gelmedi kardeş 2025 ten önce eğitim vs 26 dan önce de iller arası vs isteyemezsin. boş boş konuşma yok özele gel vs. al sana bilgi

kadro tayin hakkına gelmedi kardeş 2025 ten önce eğitim vs 26 dan önce de iller arası vs isteyemezsin. boş boş konuşma yok özele gel vs. al sana bilgi