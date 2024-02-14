Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Şubat 2024 11:25
iller arası tayin
Arkadaşlar tayin istemek için bulunduğun yerde iki yıl çalışmış olman gerek dıyor kanunda peki 2022 haziran da atandım enson şuan 2024 haziranda tayin isteyebiliyormuyum?

Tayinci27
Aday Memur
14 Şubat 2024 11:33
ya kardeş memur adamsınız yönetmelik bilmiyorsunuz okumuyorsunuz ayıptır ya gidin bi araştırın ayrıntı sorun. atanmadan önce bilmen gereken bilgi bu bikere

Sami Cicek
Aday Memur
14 Şubat 2024 11:38
sen anlamadın dostum ne demek istediğimi özelini aç ordan yazayım:)

NeMemuruAlkolBeyy
Aday Memur
14 Şubat 2024 11:45

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=17232&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5


NeMemuruAlkolBeyy
Aday Memur
14 Şubat 2024 11:46

burda illa bulursun 2023 ortası gibi 3+1 lere kadro geldi bu kadro kapsamında yapabilirmisn bilmiyorum bakabilirsin


Tayinci27
Aday Memur
14 Şubat 2024 12:00
kadro tayin hakkına gelmedi kardeş 2025 ten önce eğitim vs 26 dan önce de iller arası vs isteyemezsin. boş boş konuşma yok özele gel vs. al sana bilgi
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