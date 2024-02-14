Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Şubat 2024 11:43
sağlıkta üst öğrenim bölümleri
merhaba ben lise mezunu hemşire olarak atandım ve sağlık yönetimi lisans bölümünü bitirdim. bu bölüm sağlıkta üst öğrenim sayılıyor mu

afilun
Memur
14 Şubat 2024 11:45

Evet


vildanergut
Aday Memur
14 Şubat 2024 11:47
diplomamı verdim bu ayki bordrom yine lise maaşı görünüyor sağlık müdürlüğünden üst öğrenim sayılıp sayılmadığına dair yazı bekliyorlarmis içime kurt dustu

vildanergut
Aday Memur
14 Şubat 2024 11:49
liseden direkt lisans oluyorum bu durumu değiştirmez değil mi yani üst öğrenim sayılır mı
afilun, 25 dk. önce

Evet

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