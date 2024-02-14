Polislik mi, gümrük muhafaza mı?

yanlış anlamanı kesinlikle istemem ama bir şey söyleyeceğim bu iki mesleğe de giriş garantisi verildi de ondan mı soruyorsun? ya da ikisini de kazandın mı? cevap: ikisini de dene önce hangisini kazanırsan ona git. kısmet.

yanlış anlamanı kesinlikle istemem ama bir şey söyleyeceğim bu iki mesleğe de giriş garantisi verildi de ondan mı soruyorsun? ya da ikisini de kazandın mı? cevap: ikisini de dene önce hangisini kazanırsan ona git. kısmet.