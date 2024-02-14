Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Şubat 2024 12:15
Polislik mi, gümrük muhafaza mı?

Merhaba,

Bu iki meslek arasında kalan birine ne tavsiye edersiniz?

Gümrük ile ile ilgili ortalıkta çok bilgi yok. Fakat gördüğüm kadarıyla iki mesleğin mensupları da hallerinden çok memnun değiller.


HedefKPSS2024
Aday Memur
14 Şubat 2024 12:22
C şıkkı hiçbiri

pars2828
Aday Memur
14 Şubat 2024 12:25

böyle kestirip atmak kolay olmuyor ki. yaşım geçiyor özel sektörde çalışıyorum aldığım maaş bu mesleklerde kazanılan paranın yarısına denk geliyor. işten çıkıp kpss çalışma lüksüm de yok açıkçası. ya bunlardan birine gideceğim ya da yavaş yavaş 2026 kpss ye çalışacağım. o da belirsizlik yani.


AlperTungacı
Aday Memur
14 Şubat 2024 12:35
yanlış anlamanı kesinlikle istemem ama bir şey söyleyeceğim bu iki mesleğe de giriş garantisi verildi de ondan mı soruyorsun? ya da ikisini de kazandın mı? cevap: ikisini de dene önce hangisini kazanırsan ona git. kısmet.

PlsPlsPls
Aday Memur
14 Şubat 2024 12:41

Kardesim 2 side zor meslek.... başka bir alan secebiliyorsan ona yönel....o imkan yoksa jse gümrük memur lugunu tercih et derim


pars2828
Aday Memur
14 Şubat 2024 12:44

yok tabii ki. dediğim gibi bir işte çalışırken bir yandan alımları takip etmeye çalışıyorum. kpss puanım anca bunlara yetiyor. örneğin gümrük mülakata çağırdı. işten izin alıp gitmem gerekecek böyle durumlar söz konusu olduğundan sordum. yaş da ilerlediği için artık doğru bir tercih yapmak istiyorum.

AlperTungacı, 1 saat önce
yanlış anlamanı kesinlikle istemem ama bir şey söyleyeceğim bu iki mesleğe de giriş garantisi verildi de ondan mı soruyorsun? ya da ikisini de kazandın mı? cevap: ikisini de dene önce hangisini kazanırsan ona git. kısmet.

pars2828
Aday Memur
14 Şubat 2024 12:46

teşekkür ederim

PlsPlsPls, 1 saat önce

Kardesim 2 side zor meslek.... başka bir alan secebiliyorsan ona yönel....o imkan yoksa jse gümrük memur lugunu tercih et derim


AlperTungacı
Aday Memur
14 Şubat 2024 12:46
yerinde olsam imkanlarımı zorlar ikisini de denerdim hangisi olursa artık dediğim gibi. polise sorduğunda gümrük, gümrüğe sorduğunda polis der.
pars2828, 1 saat önce

yok tabii ki. dediğim gibi bir işte çalışırken bir yandan alımları takip etmeye çalışıyorum. kpss puanım anca bunlara yetiyor. örneğin gümrük mülakata çağırdı. işten izin alıp gitmem gerekecek böyle durumlar söz konusu olduğundan sordum. yaş da ilerlediği için artık doğru bir tercih yapmak istiyorum.


mratanamayan
Aday Memur
14 Şubat 2024 12:49

gelir olarak ikiside aynı gümrük bir tık fazla olabilir ama zorluk olarak ikiside aynı


pars2828
Aday Memur
14 Şubat 2024 12:50

anladım sağolun. zaten düşününce 70 kpss ile bile mülakatı geçtiğin takdirde bu işlere girilebiliyor. maaş olarak da düz memurdan fazla alıyorsun. zorluğu olmasa kim verir bu parayı. ben önce bir gümrüğün mülakatına gideyim hayırlısı olsun inşaallah

AlperTungacı, 1 saat önce
yerinde olsam imkanlarımı zorlar ikisini de denerdim hangisi olursa artık dediğim gibi. polise sorduğunda gümrük, gümrüğe sorduğunda polis der.

pars2828
Aday Memur
14 Şubat 2024 12:54

polisliğin adli yönü ağır bastığı için daha zor olduğu kanaatindeyim. ama gümrükte bu kadar zorlayan ne olabilir bunu tam çözemedim. bilmediğimden böyle diyorum tabii yoksa küçümsemek değil maksat.

mratanamayan, 57 dk. önce

gelir olarak ikiside aynı gümrük bir tık fazla olabilir ama zorluk olarak ikiside aynı


mratanamayan
Aday Memur
14 Şubat 2024 12:57

facebokta bakanlık çalışanlarının sayfaları var orada adminlerle görüşüp net bilgi alırsınız hoca gümrükler en çok sorunun problemin olduğu yerler hele hele bazı limanlar çok sıkıntı en net bilgiyi çalışanlardan alırsınız

pars2828, 52 dk. önce

polisliğin adli yönü ağır bastığı için daha zor olduğu kanaatindeyim. ama gümrükte bu kadar zorlayan ne olabilir bunu tam çözemedim. bilmediğimden böyle diyorum tabii yoksa küçümsemek değil maksat.


hedef2024
Aday Memur
14 Şubat 2024 12:59

Havalimanında çalıştığım için gümrüklerin çalışma sistemini az çok biliyorum 24-48 çalışıyorlar ama her ilin farklı bir çalışma sistemi var yoğun yerlerde zaman zaman 24-24 çalıştıklarıda oluyor polise göre hem il içi hem il dışıdaha fazla tayin oluyorlar yıpranma payları yok sabit maaşları polisten daha az ama bazı illerde yol pararsı adında aylık para alıyorlar mesela İstanbulda şu an 15000 lira fazla para aldıkları için polis maaşını geçiyor polis kadar denetim yok mesela gecenin bir yarısı noktaları gezen amirleri yok telsiz yok o yüzden rahatlar


watson666
Aday Memur
14 Şubat 2024 13:04

Polislik sadece kafayı polislikle bozmuş kişilerin katlanacağı bir meslek gümrük de zordur ama polis kadar değil. O yüzden ben polisliği çok istiyorum kafasında değilseniz seçiminiz gümrük olmalı.


İdillituran
Aday Memur
14 Şubat 2024 13:08
Git halden 3 kasa limon al getir pazarda sat ikisinden de iy daha mutlu olursun

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
14 Şubat 2024 13:27
gümrük ne iş yapıyor sghl de çalıştım akşama kadar oturuyorlar arada bir arama yapıyorlar

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
14 Şubat 2024 13:30
gümrükçü ol tabiki eskiden olsa polis ol derdim bi cazibesi kalmadı polisliğin

yorqunadam
Memur
14 Şubat 2024 13:38
o mantıkla polislerde akşama kadar kafede oturuyor:))
siyahbeyaz88, 19 dk. önce
gümrük ne iş yapıyor sghl de çalıştım akşama kadar oturuyorlar arada bir arama yapıyorlar

parismoskovalondra
Aday Memur
14 Şubat 2024 13:39
Limon satmak diyorum. Amir de sensin müdür de sensin. Biri limon tezgahına mı karışıyor ara polisi şikayet et. Sen mutlu mutlu limonlarını satmaya devam et. günde 6-7 saat satsan yeter.

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
14 Şubat 2024 13:43
yarım saat oturmakla bütün gün kafede oturuyor anlamına gelmez robot değiliz ya :)
yorqunadam, 8 dk. önce
o mantıkla polislerde akşama kadar kafede oturuyor:))
Toplam 19 mesaj

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