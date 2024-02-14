Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Şubat 2024 12:20
beceriksiz bakanlık çalışanları
hastanede 14 gün bir rapor bir işlem yapılmazsa hastalar gırtlaklar, çalışanların yemedigi şikayet mobbing kalmaz, ama bu beceriksiz bakanlık çalışanları tam 14 gün oldu çkys beceremedi

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