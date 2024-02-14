KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Şubat 2024 12:54
Tekirdağ Gümrük Atananlar

merhaba arkadaşlar tekirdağ gümrük müdürlüğüne atandım ama ticaret bakanlığının ilanında adım yok tekirdağ gümrük hiç yok listede tekirdağ gümrüğe atanan var mı forumda acaba biz nasıl bir yol izleyeyeceğiz bilgisi olan var mı?


ris258
Aday Memur
14 Şubat 2024 13:06

ÖNEMLİ NOTLAR

''Atama listelerinde isimleri yer alan adaylar; adreslerine yapılacak tebligatı bekleyebilecekleri gibi atama tebligatını beklemeksizin 14.02.2024 tarihinden itibaren görevlerine başlayabilecektir.

Bakanlığımıza Memur olarak yerleştirildiği halde atama listelerinde isimleri yer almayan adaylara ilişkin Arşiv Araştırması süreci devam etmekte olup tamamlanmasını müteakip bilahare bildirim yapılacaktır.

Merkez Teşkilatına yerleşen adaylara ilişkin atama süreci ayrıca takip edilmekte olup atanacak adaylara bilahare bildirim yapılacaktır.'' demişler okumadınız sanırım duyuruyu

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