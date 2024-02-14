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Editörler : Lanet


14 Şubat 2024 13:40
Atama tebliği geldikten sonra görece başlamamak

Sözleşmeli alımda Atama tebliği sonrasında göreve başlamamak ceza getirir mi.

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