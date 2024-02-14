KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Şubat 2024 13:58
Tarım Orman Mühendis alımı taban puan tahminleri

Evet Arkadaşlar sonuçlar açıklanınca zaten göreceğiz ama sizlerden tahmini taban puanlar branş branş kaç olur gibisinden değerlendirmeler bekliyorum


nasilolacakbuisler
Genel Müdür
14 Şubat 2024 14:50
Harita müh 86,3
Toplam 1 mesaj

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