KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


14 Şubat 2024 14:03
2024 Paem alımı olacak mı?

Merhaba 2023 te alım oldu kpssden kaçırdım

27 yaşındayım yaş olarak son şansım bu yıl

Sizce alım olur mu? 2023 te herkes olmayacak dedi ve alım oldu,kontenjan dolmadı bile

Çok Yazılan Konular

Pomem sınav tarihi değişim dilekçesiPomem eğitim sonu sınavı, mahkeme süreciPomem ön sağlıkta renk körlüğü testiPomem eğitim sonu sınavı15 Şubat 2024 eğitim sonu sınavı31. Dönem Pomem alımı bu yıl olmayacak mı?

Sözlük

Moda,insanın kendisine yakışanı giymesi 4 Hz.Davud 1 Boğa burcu kadını 3 Bugün olanlar 3 Şaka maka çiğ köfte modasının geçmesi 5 Günün nasıldı? 6 Pazartesi sabahı mesaide ben 2 Ayran gönüllü 1 annunakiler 1 Evli olup ayrı illerde yaşamak 1

Son Haberler

Küçükçekmece'deki saldırıya ilişkin Aziz Yeniay şikayetçi oldu155 Gazzeli Türkiye'ye geldiMurat Kurum'dan Erzincan İliç açıklaması: İşletme 135 kez denetlendiTüketiciyi yanıltan etiketler yasaklanacakErdoğan: Mısır ile temaslarımızı her seviyede artırma kararlılığındayız

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı