KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


14 Şubat 2024 14:03
2024 PAEM

Merhaba 2023 te alım oldu kpssden kaçırdım

27 yaşındayım yaş olarak son şansım bu yıl

Sizce alım olur mu? 2023 te herkes olmayacak dedi ve alım oldu,kontenjan dolmadı bile

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