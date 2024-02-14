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Editörler : F16 Gökçen


14 Şubat 2024 14:23
Niktofili (nyctophilia) Nedir?

Niktofili, gündüz uyuyup geceleri takılan insanlara denir. Bu insanlar bütün günü uyumakla geçirir, akşama doğru kalkar, sabaha kadar uyumaz ve hep böyle yaşarlar. Forumda niktofili var mı?

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