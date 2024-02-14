Doğudan doğuya tayin

İyi günler, arkadaşlar doğu görev süresi bitiminde yine doğu illerinden birinde kalmak istersek ona göre tercih yapabiliyor muyuz? Doğu için 3 grup açılmış, başlara onları yazıp sonraları batıyı yazmamız lazım heralde değil mi? Ful doğu yazamıyoruz yani?

İyi günler, arkadaşlar doğu görev süresi bitiminde yine doğu illerinden birinde kalmak istersek ona göre tercih yapabiliyor muyuz? Doğu için 3 grup açılmış, başlara onları yazıp sonraları batıyı yazmamız lazım heralde değil mi? Ful doğu yazamıyoruz yani?