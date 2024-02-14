Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Şubat 2024 14:32
Doğudan doğuya tayin
İyi günler, arkadaşlar doğu görev süresi bitiminde yine doğu illerinden birinde kalmak istersek ona göre tercih yapabiliyor muyuz? Doğu için 3 grup açılmış, başlara onları yazıp sonraları batıyı yazmamız lazım heralde değil mi? Ful doğu yazamıyoruz yani?

Fenerbahce19.07
Memur
14 Şubat 2024 14:44
5-6-7-8-9 dan 1 er tane yaziosun kalan 2 tercih icinde 1-2-3-4 ten 2 tane sectirio . ilk 3 siraya dogu sonrasi bati olur
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat ayı mazaret ataması2024 yılı genel atama hakkında27 Aralık'ta açığa alınan memurlarİdare mahkemesi iade kararıİstanbul yazmak zorunluDüğün takılarıHani 2. şark iptal di?Nafaka ücreti ve boşanma süreci hakkında4 Ekim'de açığa alınanlarPolislik mi, gümrük muhafaza mı?

Sözlük

Bir çiçek olsaydınız,hangisi olurdunuz? 1 tiberya 1 35 yaşındaki kızın 27 yaşındaki erkekle evlenmesi 1 Moda,insanın kendisine yakışanı giymesi 4 şikemperver 1 Şaka maka çiğ köfte modasının geçmesi 4 kafadan kontak 2 Zamanın değerini bilmek 1 ruh çağırır gibi başlık çağırmak 3 Alfred Hitchcock 1

Son Haberler

MHP'nin 33 ilçe ve 19 belde belediye başkan adayı daha açıklandıErdoğan, 11 yılın ardından Mısır'da Sisi ile bir arada2008 sonrası memur olanların emekli maaşı neden düşük olur?Meral Akşener grup kürsüsünde hüngür hüngür ağladı!Terör örgütüne 'Bozdoğan-1' darbesi: 179 gözaltı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı