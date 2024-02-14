Şahsa Özel Kadroların Dolu/Boş Kadro Sayısına Etkisi

bir hayli araştırmış bir arkadaşımın ivedi olarak bilgi almak istediği bir husus var konu hakkında resmi kaynakları refere edecek şekilde bilgiye vakıf arkadaşlar yanıtlarsa çok sevineceğiz..

arkadaşın çalışmış olduğu kurumda, unvan değişikliği sınavı ile geçmek istediği unvanda boş 2 kadrodan birisini, şahsa(Ş) özel kadro ihdası ile ilk kez memuriyete atanmış olan ve daha sonra kurumlar arası naklen geçişle arkadaşımın çalıştığı kuruma naklen geçen bir personele vermişler.(yalnız atama kararnamesin de şahsa özel ibaresi ile)

lakin biz şahsa özel kadroların kişiler ile var olup kişinin memuriyetten çekildiği(istifa emeklilik ölüm vb durumlar gibi) zaman kendiliğinden ortadan kalktığını yani çalışılan kurumların boş dolu kadrolarını işgal etmediğini biliyoruz, ki araştırmalarımızda da edindiğimiz bilgiler bu yönde..cimere soruldu ama cimer direkt kurum ve unvan bilgisi de istediği için arkadaş çekiniyor zsonuçta kurum, evet sen haklısın ama ben sana bu kadroyu açmayacağım açsam da sana vermeyeceğim diye bilir malum mülakat tamamen kurumun elinde..

işin özeti şahsa özel kadrolar kurumların boş kadrolarını etkiler mi ilk atandıkları yerde de naklen geçiş yaptıkları diğer kurum yada kurumlarda da..

arkadaşın kurumu ilgili personelin kadrosu şahsa özel ama o sadece ilk atandığı yerin kadro sayısından yemez ama bize naklen geldiği için bizim kadromuzdan yer ve bizde ona verdiğimiz için bu unvanda boş kadro kalmadı diyerek unvan değişikliği sınavında arkadaşın geçmek istediği unvandan kadro açılmayacağını söylemişler..

diğer boş kadro normal şekilde naklen gelen bir başka personele ihdas edildiği için 1 tanesi de böyle gitmiş oluyor..