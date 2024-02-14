Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Şubat 2024 15:06
Disiplin soruşturması ceza gelir mi?

Herkese hayırlı işler kolay gelsin. Geçen hafta arkadaşımla yaşamış olduğum bir olay üzerine kendisi benden şikayetçi olmuş. Süpheli olarak ifade verdim. Aynı gün arkadaşım tekrar karakola giderek konuyla ilgili bir şikayeti olmadıgını ve olayın aslında ilk anlattıgı gibi olmadıgı yönünde beni aklayan bir ifade verdi. Ama tabikide bu konu personele bildirildigi için disiplin soruşturması açıldı. bundan bir ceza verebilirlermi? ortada suç yok şikayetçi yok zaten takipsizlik verildi ancak bu sorusturma işi mide bulandırıyor. daha önce yaşayan yada bilgisi olan bilgilendirirse sevinirim

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