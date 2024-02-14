Merkezi Hizmetiçi Eğitim Yolluk Ödemesi

Canlar 19-20 şubatta görevli olduğum hizmetiçi eğitimin ödemesi ne zaman yapılır acaba ? Kesin olan birşey var mı süreçle ilgili ?

Canlar 19-20 şubatta görevli olduğum hizmetiçi eğitimin ödemesi ne zaman yapılır acaba ? Kesin olan birşey var mı süreçle ilgili ?