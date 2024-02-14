Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Şubat 2024 15:08
Merkezi Hizmetiçi Eğitim Yolluk Ödemesi
Canlar 19-20 şubatta görevli olduğum hizmetiçi eğitimin ödemesi ne zaman yapılır acaba ? Kesin olan birşey var mı süreçle ilgili ?

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