Merkezi Hizmetiçi Eğitim Yolluk Ödemesi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
Yönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?MEB GYS TercihMeslek öğretmenlerinden İl-ilçe emrinde olup, İlave tazminatını alamayanlara MÜJDE!!bakanlık müfettişleriAkademisyenlikten Meb'e GeçişYolluk2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Teknofest Başvuruları ve GönüllülükOkul süresini 200 gün mi olacakSeçim görevi
Sözlük
En son neye kırıldınız 3 her sakallıyı dedeniz sanmayın 2 Pazar alışverişinin avantaji 1 tamirat işlerinden anlayan erkek 1 erzincan iliç altın madeni faciası 8 35 yaşındaki kızın 27 yaşındaki erkekle evlenmesi 1 niktofili 1 Eskiden sevilerek izlenen aile dizileri 1 Bir çiçek olsaydınız,hangisi olurdunuz? 1 Ayran gönüllü 1
Son Haberler
Editörün Seçimi
Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı