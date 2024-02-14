Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Şubat 2024 15:25
Müdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?

Arkadaşlar sabah hastaydım o yüzden bügün bir günlük yıllık izin aldım. Müdür bu izni kabul etmeyebilir mi acaba? Birde izin alırken bildirildi mi istenir mi?


cetek
Şef
14 Şubat 2024 15:46

Evet kabul etmeyebilir.


civciv kız
Daire Başkanı
14 Şubat 2024 16:02

izin onaylanmadan diye işe gitmedin mi yoksa?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
14 Şubat 2024 16:37

İzninizi tabi ki kabul etmeyebilir. Usulen zaten önce izin alma talebinizi iletirsiniz kabul edilirse izin yazarsınız. Gelemediğiniz durumlarda da arayıp izin almanızın uygun olup olmayacağını sorarsınız. Verilmezse göreve gitmeniz gerekir.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Müdür zorbalığıBanka promosyonu geri istiyor.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiTazyik HapsiŞubat Ayı enflasyon tahmini?En düşük işçi Maaşı 41.000TL oldu(ek ödemeler dahil)ikramiye tediye derken ayda 40k alan işçiler isyan ederken 33k alan memurların uyumasıMemurlar.Net Geçinemeyen Akademisyenler İçin Lütfen Haber Yapın2024 Şubat Ayı Enflasyon Tahminim En Fazla %4.50'dir.5510 'un Emeklilik Dezavantajları (Önemli)

Sözlük

Hz.Davud 1 şu an çalan şarkı 2 kafadan kontak 2 Moda,insanın kendisine yakışanı giymesi 4 Şaka maka çiğ köfte modasının geçmesi 4 üye adlarını konu olarak seçmek 1 Bugün olanlar 3 Bilmece 2 organize işler 1 körler mahallesinde ayna satmak 1

Son Haberler

Ailesi PUBG oynamasına izin vermeyince kendini vurduCenazeye giderken kaza yapan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldüİYİ Partinin Ankara'daki aday tanıtımında protestoBitcoin'in piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıktıTürkiye'nin Gazze için gönderdiği sağlık yardımı Mısır'a ulaştı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı