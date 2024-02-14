Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Şubat 2024 15:45
Atanırmıyım yorum bekliyorum arkadaşlar

Ben lise mezunu hemşireyim puanım 83,69 önümde 333 kişi var İzmir en son 85.62 ile kapattı ben sadece İzmir istiyorum acaba İzmir gelir mi ?

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