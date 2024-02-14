Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


14 Şubat 2024 15:54
Ögretim Görevlisi Doktor Görev Tanımı

Herkese merhaba,

Bir devlet üniversitesinde doktoramı tamamladıktan sonra

Ögretim Görevlisi Dr. olarak atamam yapıldı. Bölüm başkanı dönem dersleri

dışında, lab sorumlulugu ve sınav gözetmenligi gibi yapmamam gerektigini

düşündügüm görevlerdende sorumlu tutuyor. Ögretim Görevlisi Dr. olarak bu tarz

görevleri yapmak zorunda mıyım? Eger degilsem bunu hocaya nasıl anlatmam daha

dogru olur yada mevzuaatta bir tanımı var mıdır?

Cevaplarınız icin teşekkürler


goztepe1923
Aday Memur
14 Şubat 2024 16:34

Sadece doktor titrini almışsınız hocam kadronuz hala öğretim görevlisi. Diğer öğretim görevlileri ile aynı iş tanımı.

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