görev yeri değişikligi

arkadaşlar merhaba sözleşmeli memur olarak Kasım ayında atandım bugün görev yeri değişikliği kagidim geldi gideceğim yer 15inde burada ol dediler ama benim hafta tatilim 15 ve 16 sı. bunu söylediğimde görev yeri değişikliği olduğu için kullanmıyorsunuz dediler böylemi oluyor ?

arkadaşlar merhaba sözleşmeli memur olarak Kasım ayında atandım bugün görev yeri değişikliği kagidim geldi gideceğim yer 15inde burada ol dediler ama benim hafta tatilim 15 ve 16 sı. bunu söylediğimde görev yeri değişikliği olduğu için kullanmıyorsunuz dediler böylemi oluyor ?