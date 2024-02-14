İyi bir YDS puanıyla neler yapılabilir?

Arkadaşlar şuan düz memurum.YDS'ye girsem ve güzel de bir puan alsam,maaşta yabancı dil tazminatı dışında bana yeni bir kapı açabilir mi bu puan?

Veya beraberinde KPSS'den de +85 alsam,nerelere geçme şansım olabilir? (fizyoterapistim,başka bir lisans diplomam yok)