Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Şubat 2024 15:55
İyi bir YDS puanıyla neler yapılabilir?

Arkadaşlar şuan düz memurum.YDS'ye girsem ve güzel de bir puan alsam,maaşta yabancı dil tazminatı dışında bana yeni bir kapı açabilir mi bu puan?

Veya beraberinde KPSS'den de +85 alsam,nerelere geçme şansım olabilir? (fizyoterapistim,başka bir lisans diplomam yok)


melihatalay
Aday Memur
14 Şubat 2024 15:56

Belirtmeyi unutmuşum.AİM ve Hava Trafik Kontrolörlüğünü biliyorum


cetek
Şef
14 Şubat 2024 15:58

Yds nin yurtdışında ve özel sektörde bir geçerliliği yok. Toefl yada ielts puanları almaya çalışın.


melihatalay
Aday Memur
14 Şubat 2024 16:02

Hocam zaten yurt dışı veya özel sektör değil de başka hangi memurluklar olabilir,yani nasıl yükselebilirim diye sordum? TOEFL de bu soruma dahil olabilir.Bu sınavdan da iyi bir puan almanın ne gibi faydaları olabilir?

cetek, 57 dk. önce

Yds nin yurtdışında ve özel sektörde bir geçerliliği yok. Toefl yada ielts puanları almaya çalışın.

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