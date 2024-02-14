Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


14 Şubat 2024 15:57
bedelli askerlik maaş kesintisi
merhabalar 16 mayısta bedelli askerliğe gideceğim. 1 ay ücretsiz izine çıkılıyormuş bedelli askerlikte üniversitede çalışan teknisyenim.maaş kesintim 15 mayısta mı olucak maaş almıcam ya da döndüğüm tarih 15 hazirana denk gelen maaşı mı almıcağım ? konu ile ilgili bilgisi olan var mıdır teşekkürler

hsnd
Başbakan Müsteşarı
14 Şubat 2024 16:30

Maaşınız yapılmış olur o tarihe kadar çoktan. Ya maaş birimiyle görüşeceksiniz maaşınızı yapmayacaklar ya da döndüğünüzde borç çıkarılır ödersiniz. Maaş birimi gerekli bilgiyi verir.

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