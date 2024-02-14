bedelli askerlik maaş kesintisi

merhabalar 16 mayısta bedelli askerliğe gideceğim. 1 ay ücretsiz izine çıkılıyormuş bedelli askerlikte üniversitede çalışan teknisyenim.maaş kesintim 15 mayısta mı olucak maaş almıcam ya da döndüğüm tarih 15 hazirana denk gelen maaşı mı almıcağım ? konu ile ilgili bilgisi olan var mıdır teşekkürler

merhabalar 16 mayısta bedelli askerliğe gideceğim. 1 ay ücretsiz izine çıkılıyormuş bedelli askerlikte üniversitede çalışan teknisyenim.maaş kesintim 15 mayısta mı olucak maaş almıcam ya da döndüğüm tarih 15 hazirana denk gelen maaşı mı almıcağım ? konu ile ilgili bilgisi olan var mıdır teşekkürler