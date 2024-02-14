Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Şubat 2024 16:22
Bursa hakkında bilgi

Merhaba kolay gelsin ilk sıraya yazmayı düşündüğüm Bursa hakkında bilgi verir misiniz . Hangi semtlerde oturulur. Genel bilgiler ve çalışma sistemi , yoğunluk hakkında bilgi verirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler


Alemdarali
Genel Müdür
14 Şubat 2024 16:38
Bende karacabey ve mustafakemalpasa yı merak ediyorum bilgisi olan yazarsa sevinirim
Toplam 1 mesaj

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