Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Şubat 2024 16:30
hizmet birleştirmesi

merhaba arkadaşlar ben daha önce 6 ay kadar bakanlıkta kadrolu çalıştım şuan üniversitede sözleşmeli büro personeli olarak çalışıyorum. hizmet birleştirmesi için dilekçe verdim yıllık izin daha erken gelsin diye ama bana sözleşmelilere verilmediğini söylediler ben kademe derece ilerlemesi için istememiştim yıllık izne de saymıyorlar ne yapabilirim bilgisi olan var mı ?

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