Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Şubat 2024 16:35
CTE İnşaat Mühendisi hakkında?

Merhaba.CTE'de inşaat mühendisleri ne iş yapar?Çalışma şartları ve tayin durumları nelerdir? Maaş ne kadar,ek ödemeler mevcut mu ? Kurumun iş ve işleyişi hakkında genel bir bilgi verebilir misiniz?

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