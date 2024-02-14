Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


14 Şubat 2024 16:47
Yeni doçentlik kriterlerindeki uluslararası makale şartı

Merhaba,

2024 yılından itibaren geçerli olacak mühendislik temel alanı doçentlik kriterlerinde uluslararası makale şartında şu ifade yer almaktadır:

a) SCIE veya SSCI kapsamındaki dergide yayımlanmış makale:

Q1 (30 puan)

Q2 (20 puan)

Q3 (15 puan)

Q4 (10 puan)

Bu madde kapsamında doktor unvanının alınmasından sonra, a bendinden Q1, Q2, Q3 dergilerde yayımlanmış makalelerden en az birinde başlıca yazar olmak kaydıyla 40 puan almak zorundadır.

Bu maddeyi netleştirmek adına destek olabilirseniz sevinirim.

Benim anladığım (veya anlamak istediğim): Bu madde kapsamında 40 puan minimum toplamak lazım ve SCIE (Q1, Q2, Q3, Q4) dergilerden olabilir; fakat en az bir Q1,Q2 veya Q3 statüsündeki dergide başlıca yazar olmak gerekli.

ya da bu maddeyi şöyle mi yorumlamak doğru? Q1, Q2, Q3 statüsündeki dergilerden toplam 40 puan toplamak gereklidir ve en az birinde de başlıca yazar olmak gerekir. Bu durumda da Q4 makalenin pek bir önemi kalmıyor gibi.

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