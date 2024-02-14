Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Şubat 2024 17:29
Batı tercihlerim

muştan batıya çift şark yapan personel eşde polis memuru

1-eskişehir

2-ankara

3-kırıkkale

4-konya

5-zonguldak

6-sivas

7-istanbul

sizce ne gelir


irfan-20sw
Memur
14 Şubat 2024 17:33
Ankara gelir kaçarı yok

Ilhan4060
Aday Memur
14 Şubat 2024 17:49

Ankaradan ev bak


behzatkara0
Aday Memur
14 Şubat 2024 17:55

sekip istanbul olmasından çekiniyoruz açıkcası çift maaş muhabbetine

Toplam 3 mesaj

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