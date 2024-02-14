Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Şubat 2024 17:36
Mersin trafik

Mersin yazmak istiyorum trafik branşlıyım mersinde çalışan arkadaşlar bilgi verir misiniz çalışma sistemi işleyiş vs hakkında


Yusuftasdmr10
14 Şubat 2024 17:59
branşın önemi yok gelirsen çevik h.o.

AlperTungacı
Aday Memur
14 Şubat 2024 18:03
200-300 bin sicilli adamı da çeviğe mi veriyorlar boş yapmışsın
Yusuftasdmr10, 27 dk. önce
branşın önemi yok gelirsen çevik h.o.

Yusuftasdmr10
14 Şubat 2024 18:04
gelirsen görürsün boşu :)))
AlperTungacı, 23 dk. önce
200-300 bin sicilli adamı da çeviğe mi veriyorlar boş yapmışsın

AlperTungacı
Aday Memur
14 Şubat 2024 18:05
he he aynen trafikciler cevige veriyor beyim
Yusuftasdmr10, 22 dk. önce
gelirsen görürsün boşu :)))
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