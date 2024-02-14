Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Şubat 2024 17:53
2.bölgeden 2 .bölgeye tayin

Değerli meslektaşlarım Diyarbakır ili x ilçesinde görev yapmaktayım. 2.bolgeden 2.bölgeye Mardin ilini ilk tercihe yazmayı düşünüyorum gelme durumu nedir sizce? İstanbul'da 8 yıl görev süremi tamamladım.

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