Asem Genel Sağlık

Asem için acil tıp psikiyatrik muayene tanısı sıkıntı olur mu ? Daha önce psikatriye hiç gitmedim. Doktor biraz sallamış ne şikayetle gittim hatırlamıyorum.

Asem için acil tıp psikiyatrik muayene tanısı sıkıntı olur mu ? Daha önce psikatriye hiç gitmedim. Doktor biraz sallamış ne şikayetle gittim hatırlamıyorum.